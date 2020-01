Smog, domenica blocco totale

Simona Romanò

Tutti a piedi o in bici. Milano domenica vieta le auto dalle 10 alle 18. È stata firmata ieri dal sindaco Giuseppe Sala l'ordinanza che regola il blocco totale del traffico per far l'emergenza smog, fuorilegge per 25 giorni. Anche martedì le centraline dell'Arpa hanno registrato 62.6 mg/mc.

CHI CIRCOLA Tutti i veicoli elettrici; gli ibridi plug-in e range extenden circolanti però solo in modalità elettrica, cioè ricaricabili con la presa. E ancora: i monopattini e tutte le auto e le moto del servizio sharing.

DEROGHE Per le forze dell'ordine, la croce rossa, i mezzi di soccorso e del trasporto disabili con il portatore di handicap a bordo. I mezzi del personale (con certificazione) che svolge servizio di pubblica utilità, come la manutenzione d'urgente.

PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO Esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi Atm (da Molino Dorino e Famagosta, da Cascina Gobba a San Donato).

MEAZZA Per non creare disagi ai tifosi che si recheranno allo stadio per Milan-Verona, alle 12, saranno esclusi dal blocco i tratti che conducono a San Siro: per esempio, via Sant'Elia, nel tratto tra le vie Natta e Diomede; via Diomede, tra Sant'Elia e Caprilli. L'elenco sul sito del Comune.

CONTROLLI E MULTE A tappeto le verifiche con 70 pattuglie di vigili urbani, in posti di blocco e in movimento. Per i trasgressori multa di 168 euro; ma se a loro carico hanno già una sanzione per i divieti di circolazione del protocollo Aria incorreranno nella sospensione della patente da 15 a 30 giorni

CALDAIE A GASOLIO OUT Entro l'inverno 2023 tutte le caldaie a gasolio di Milano andranno sostituite. Lo ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Sala. «La prossima misura che, da assessore alla Transizione ambientale più che da sindaco, proporrò in giunta all'interno del Piano dell'aria e che porteremo in Consiglio è dichiarare fuori legge le caldaie a gasolio di edifici pubblici e privati dall'inverno 2023». Per sostituirle ci sono «tre anni di tempo, quindi un tempo per intervenire».

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

