Smog, domenica a piedi

Simona Romanò

Domenica tutti a piedi perché lo smog è tornato a rialzare la testa. Sarà stop totale al traffico così da far fronte alla seconda emergenza inquinamento del 2020. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Sala riconoscendo che la situazione è, di fatto, preoccupante: «Le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente - ha annunciato su Facebook in serata - I valori del pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteo per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell'aria». Quindi, «milanesi e turisti - prosegue - si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici». Sala ha chiesto agli uffici «di verificare i dettagli operativi», così da essere più preciso, già oggi, sulle modalità del blocco. Per il sindaco «quella per l'ambiente è una battaglia di lungo periodo che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione». Le ultime domeniche a piedi, indette però per sensibilizzare i cittadini, risalgono al 2018. Ora, però, il blocco è stato deciso perché la concentrazione media di pm10, nella Città Metropolitana, è oltre la soglia a tutela della salute dei 50 microgrammi per metro cubo da cinque giorni consecutivi: domenica (ultimo dato disponibile) il livello era di 82.5 mg/mc. Il picco venerdì scorso con 88.4. Va peggio proprio a Milano centro, che da inizio anno pare essere la culla delle polveri sottili.

Da martedì due centraline dell'Arpa su tre hanno registrato il pm10 fuorilegge (in via Senato a quota 58 mg/mc e Città Studi 51). Un'escalation fino a domenica quando era quasi doppio del limite (Verziere 81 mg/mc, in via Senato 90, a Città Studi 81). Intanto, da oggi, a Milano (e in altre 8 provincie della Lombardia), tornano i divieti del protocollo Aria: rimangono in garage, pena la multa, i diesel Euro 4 dei privati dalle 9 alle 18.30, da lunedì a venerdì, ed è obbligatorio abbassare la temperatura nelle case a 19 gradi.

riproduzione riservata ®

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA