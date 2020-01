Smog alle stelle, è emergenza

Simona Romanò

Smog da bollino rosso. Il Comune, preoccupato il pm10 fuori controllo, anticipa di due giorni le misure antismog più severe del protocollo Aria, che saranno in vigore da oggi. Sono quelle di secondo livello perché quelle del primo (già attive) non hanno aiutato a ripulire il cielo. Non usa giri di parole l'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Siamo in emergenza e la sequenza di superamenti dei livelli limite di pm 10 nell'aria è allarmante».

NUOVI DIVIETI. Non possono circolare, pena la sanzione, i diesel euro 4 dei privati anche il sabato, la domenica e i festivi (finora potevano nel weekend). Stop anche ai diesel commerciali fino agli Euro 3, dalle 8.30 alle 18.30, anche nei festivi; mentre il blocco dei diesel euro 4 è limitato dalle 8,30 alle 12,30, 7 giorni su 7. Inoltre, rimane l'obbligo di dover limitare la temperature di case e negozi ai 19 gradi. Le misure più restrittive rimarranno in vigore finché le polveri sottili non rientreranno nei limiti consentiti dei 50 microgrammi per metro cubo due giornate consecutive.

L'EMERGENZA. Dallo scorso 27 dicembre Milano è avvolta dalla cappa di inquinamento, con soltanto una giornata di tregua il 5 gennaio. Il pm 10 è fuorilegge, oltre il doppio della soglia di guardia a tutela della salute. Lunedì le centraline dell'Arpa hanno rilevato una concentrazione media di 74.3 mg/mc, con picchi in centro: 84 in via Senato, 78 al Verziere e 74 a Città Studi.

METEO. Il meteo non verrà in soccorso, anzi, favorirà il concentrarsi degli agenti tossici. Non un soffio di vento, zero pioggia e aria stagnante fino al weekend, poi, si spera in un'inversione di rotta, così da permettere ai milanesi di tirare una boccata di ossigeno.

AREA B E AREA C. «Sono potenzialmente efficaci ma non risolutive, occorrono misure regionali strutturali attacca Granelli - Area C ha diminuito il traffico del 38% e Area B, in sei mesi, ha bloccato, ogni giorno, il 13% di diesel inquinanti».

LEGAMBIENTE. Gli ambientalisti chiedono al sindaco di «firmare un'ordinanza che blocchi anche i suv, mezzi pesanti e altamente inquinanti».

REGIONE POLEMICA. Il Pirellone stronca l'accelerata anti-smog di Palazzo Marino. «Le norme gliele consentono, ma questo anticipo - attacca l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - non produrrà risultati. Mi pare che il solo obiettivo sia voler dimostrare di essere più bravi. Ma saranno i dati a parlare: vedremo di quanto calerà il pm10 a Milano».

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

