Smog, a Milano aria ancora fuorilegge

L'inquinamento a Milano è alle stelle con i livelli di Pm 10 che ormai sono sopra la soglia di allerta per la salute dei 50 microgrammi per metro cubo da dieci giorni consecutivi. E al 19 gennaio si sono già registrate 12 giornate di smog fuorilegge. Mercoledì (dato più recente disponibile) le centraline Arpa hanno segnato concentrazioni di polveri sottili quasi il doppio del limite: 83 mg/mc nelle centralissima via Senato, 82 mg/mc in viale Marche, 78 mg/mc a Città Studi e 77 mg/mc al Verziere. Restano, quindi, in vigore le misure antismog: in garage i veicoli fino a euro 4 diesel, obbligo spegnimento motori in sosta e riduzione del riscaldamento di un grado. Solo mercoledì il sindaco Beppe Sala aveva ribadito come fosse necessario avere misure antismog omogenee perlomeno fra Milano e hinterland: «Assurdo che Milano faccia delle cose che il Comune vicino invece non fa». (S.Rom.)



