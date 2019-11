SLITTA L'APERTURA

Il Sogno di Natale può attendere. L'apertura del villaggio natalizio più grande d'Europa, all'Ippodromo di San Siro, prevista per venerdì 22 novembre, slitta di una settimana. Sopraggiunti problemi tecnici, spiegano gli organizzatori. «Chi ha già comprato i biglietti per quella settimana potrà chiedere lo spostamento della visita oppure il rimborso dalla piattaforma su cui ha comprato il ticket».

I problemi tecnici sono in realtà problemi giudiziari. È stata infatti la procura a disporre il fermo di alcuni cantieri del villaggio in via di costruzione, dopo che un'ispezione della polizia locale e dell'Ats ha evidenziato alcun violazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro. I vigili hanno dunque posto i sigilli a tre delle casette che stanno sorgendo sull'area da 30mila metri quadrati trasformata in attrazione per bimbi. Piccola consolazione: slitta di una settimana anche la chiusura, che sarà il 6 gennaio.

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

