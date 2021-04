Sky raddoppia, store hi tech in corso Vercelli

Contenuti, tecnologia e connettività da toccare con mano. Ieri in corso Vercelli Sky ha inaugurato il suo secondo negozio in città, dopo quello aperto lo scorso dicembre in corso Buenos Aires. Un nuovo tassello del progetto di Sky per conquistare abbonati, che porterà nel corso del 2021 all'inaugurazione di 50 nuovi store distribuiti in tutta Italia. I prossimi ad aprire, entro giugno, saranno quelli di Bergamo, Torino e Cagliari.

Il nuovo negozio di corso Vercelli è il più ampio e interattivo fra gli spazi finora aperti ed è stato progettato - da Il Prisma, società internazionale di architettura e design - per esplorare in modo semplice e divertente la varietà e la qualità dell'offerta Sky. Progettato come un grande open space, il negozio è suddiviso in spazi tematici con postazioni dedicate. Una cascata di tubi di luce che scendono dal soffitto richiama l'esperienza di Sky Wifi, il servizio ultrabroadband disegnato intorno alle famiglie e l'area della Home Experience, caratterizzata da un avvolgente divano, è studiata per far vivere l'esperienza Sky a 360 gradi come se si fosse nel proprio salotto di casa.

Nei diversi spazi tematici sarà possibile testare le performance della connessione di Sky Wifi, con esperienze di gaming ad alte prestazioni, assieme ai contenuti e alle produzioni di Sky e all'esperienza di visione impareggiabile di Sky Q, che unisce in un unico posto i contenuti Sky e le principali app in streaming. Nel negozio gli abbonati troveranno anche il Costumer Hub un'area dedicata alla assistenza specializzata per dialogare con i consulenti Sky che li supporteranno per ogni necessità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA