Skriniar: «Il ko con l'Atalanta è uno schiaffone salutare»

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Con l'Atalanta uno schiaffo che può anche farci bene». Numeri alla mano, un quadruplo ceffone, incassato senza colpo ferire da Milan Skriniar e compagni.Ma, dal ritiro della Slovacchia, l'ex sampdoriano rimane concentrato sugli obiettivi, facendo tesoro della lezione ma sfoderando ottimismo a dispetto di «una giornata nera per l'Inter e in una partita in cui è andato tutto storto - ha proseguito Skriniar -. Stavamo avendo una buona serie di vittorie in campionato, dove siamo al terzo posto, ma abbiamo fatto cose positive anche in Champions, dove abbiamo giocato bene e possiamo passare agli ottavi. Mi dispiace per la sconfitta inaspettata con l'Atalanta, ma farò del mio meglio per la squadra».Col Tottenham già nel mirino, dopo la sosta per le nazionali. «Subito dopo l'ultima gara con il Barcellona, ci siamo detti che la sfida con il Tottenham sarà la chiave - ha concluso il gigante slovacco -. Sarebbe bello se decidessimo il nostro futuro già nella prossima gara a Wembley, senza tenere aperto il discorso qualificazione fino all'ultimo».(A.Agn.)