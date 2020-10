SIRIGU 6,5

Un tiro incassato in apertura, una grande parata (22' st Cragno ng).

LAZZARI 7

Terzino per finta, ficcante ala destra per davvero.

ACERBI 6

I pochi patemi d'animo in difesa.

G. MANCINI 6

Serata di relax, per aumentare l'esperienza

BIRAGHI 6,5

Pregevole l'assist per il 2-0 di Caputo (21' st Emerson ng).

LOCATELLI 7

Che vesta il neroverde o l'azzurro, le prestazioni lì in mezzo restano di ottimo livello.

CRISTANTE 6,5

Inaugura la vendemmia di gol con un colpo di testa alla Cristante.

BONAVENTURA 6,5

Gli manca solo il gol, nonostante vari tentativi (23' st Sensi ng).

BERARDI 6,5

Si unisce alla festa del Sassuolo in Nazionale, poi esce (30' st Kean ng).

CAPUTO 7

Debutto in azzurro con i fiocchi a 33 anni (30' st Lasagna ng).

EL SHAARAWY 7,5

Deluso per il mancato ritorno alla Roma, si sfoga in azzurro con una doppietta (22' st Grifo 6,5: vivace).

R. MANCINI 7

Le seconde linee esprimono con voglia la stessa idea di gioco dei titolari.

