Sindaco, Lega: «Il nostro nome entro luglio»

Grandi manovre nel centrodestra per il candidato alla poltrona di sindaco di Milano 2021, che sarà della società civile. «Entro luglio potremmo presentarlo», ha dichiarato il commissario cittadino della Lega Stefano Bolognini. Ne ha parlato ieri con il leader Matteo Salvini, il quale avrebbe dato il benestare per un uomo in particolare. «Un manager di una multinazionale, 50enne, con un figlio, un altro in arrivo, attivo in progetti Caritas, con grande capacità comunicativa e soprattutto una bella persona»: è l'identikit tracciato da Bolognini. Top secret il nome. «Di sicuro il degno avversario di Giuseppe Sala», la cui ricandidatura, anche se non ufficializzata, è fortemente voluta e data quasi certa dal centrosinistra. A frenare la Lega è l'alleato di Forza Italia, con il capogruppo in Comune Fabrizio De Pasquale a precisare, senza polemiche: «Calma, ci sono ancora tante riflessioni da fare. Stiamo anche noi ragionando, ma la nostra scelta potrebbe ricadere su un medico». Forse Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele? Bocche cucite. Si vocifera, però, che sia un uomo meno in mostra. E ieri l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera sempre di Forza Italia, ha smentito di aver mai voluto candidarsi: «Forse qualcuno mi ha voluto tirare in una trappola». Intanto, nulla trapela dal M5S.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 05:01

