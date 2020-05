Simone Pierini

Prima l'allarme per l'aumento improvviso dei decessi, poi la precisazione della Regione. In un primo momento sembravano tornati a salire i morti in Lombardia dovuti al coronavirus, con un aumento giornaliero di 222 per un totale di 14.611 dall'inizio della pandemia. Ma successivamente si è appreso che si è trattato di un ricalcolo ricevuto dai comuni legato a decessi precedenti. Le vittime di ieri sono 70, mentre le restanti 152 fanno riferimento a giorni precedenti. Martedì c'erano stati 95 morti. Buoni comunque i dati dei ricoveri di terapia intensiva dove si è scesi sotto la soglia dei 500 pazienti. I contagiati sono 79.369 con un aumento di 634, a cui vanno aggiunti 130 casi relativi a tutto il mese di aprile con 14.546 tamponi effettuati. Continuano a calare i ricoveri sia in terapia intensiva (480, -29) come negli altri reparti (6079, -122).

In aumento a Milano i nuovi contagi: sono 173 (martedì 144) in tutta la provincia (a cui vanno a sommarsi 70 casi riguardanti il mese di aprile per un totale di 243) mentre in città +91 (il giorno prima erano 50). Va tenuto conto però che i tamponi eseguiti sono stati 14.516, più del doppio di martedì quando erano 6.455.

A Brescia +99 contagi, a Bergamo +37. Numeri più alti degli ultimi giorni per Pavia, +70 e Lodi +41. A Como i nuovi casi sono 37 mentre a Varese il +67 tiene conto di 60 casi di tutto il mese di aprile registrati oggi. Numeri buoni per Cremona+21 e Monza +12 mentre Mantova fa registrare solo 2 nuovi casi. «I dati confermano la riduzione delle terapie intensive, siamo scesi sotto un'altra soglia psicologica - quella delle 500 terapie intensive -, e c'è una riduzione ancora importante per quanto riguarda i ricoverati; sono dati che fanno ben sperare e rimarcano che le misure prese hanno avuto importanti risultati. Con l'apertura delle varie attività da lunedì e le aperture dei prossimi giorni, assolutamente necessarie per dare respiro alla nostra economia, bisogna armonizzare tutto con le misure di sicurezza». Così l'assessore lombardo al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, commentando i dati.

E Foroni ha anche annunciato che la Lombardia ha consegnato 150 mila mascherine chirurgiche a uso civile e 10 mila paia di guanti sterili all'Esercito Italiano, che verranno consegnate ai militari impegnati in strade sicure. Mascherine e guanti verranno smistati nei prossimi giorni dall'Esercito in base alle esigenze dei diversi reparti della Lombardia. «Colgo l'occasione per ringraziare il nostro Esercito per la preziosa attività svolta da settimane sul territorio lombardo - ha detto l'assessore Foroni - tra cui anche le bonifiche svolte nelle settimane scorse nelle Rsa di Bergamo e di Brescia in stretto raccordo con il contingente di sanificatori inviatoci dalla Russia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA