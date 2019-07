Simona Romanò

Weekend all'Idroscalo, all'insegna dello sport, dello spettacolo e del divertimento. Al mare di Milano, meta ambita in questa estate torrida, arrivano le moto d'acqua che sfrecciano, fra evoluzioni, salti e acrobazie da lasciare gli spettatori senza fiato: è la terza tappa del 3° Gran Premio Città di Milano Trofeo Cesare Vismara.

Una tre giorni non solo di sport ad alto livello, di competizione e di voglia di vincere, ma anche di show perché i piloti in gara tra cui pluricampioni italiani ed internazionali sanno regalare momenti emozionanti per entusiasmare gli adulti, ma anche i più piccoli. I piloti sono chiamati ad eseguire lo ski circuito in sella alle moto d'acqua che si guidano in piedi, oltre i 100 chilometri orari; il runabout circuito con le moto decisamente più grandi e potenti che si guidano da seduti e che raggiungono i 130 chilometri orari. E ancora: nell'endurance i campioni si sfidano ad alta velocità. Infine, il free style che è il vero spettacolo del settore, con evoluzioni sempre più incredibili da parte dei piloti più esuberanti ed esperti. Temerari che sanno catturare l'attenzione del pubblico, strappando applausi e standing ovation.

Il Campionato italiano moto d'acqua, come sempre, punta alla qualità: anche la tappa di Milano è un evento spettacolare in un contesto di pregio ed al cospetto di tanti spettatori, in una location di primaria importanza. Parco Idroscalo, via Circonvallazione 29; da oggi a domenica, dalle 10 alle 18; entrata libera.

