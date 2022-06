Simona Romanò

«Volevamo ridare dignità a mia sorella e questa cosa è stata fatta. Credevo nella giustizia ed è arrivata».

Le parole di sollievo sono pronunciate fra le lacrime. Così Giorgia ha accolto la sentenza del gup Raffaella Mascarino che ha condannato in abbreviato a sei anni Marco Venturi, 45 anni, ex fidanzato di Carlotta Benusiglio, sua sorella. La stilista, 37 anni, fu trovata impiccata a un albero con una sciarpa nella notte del 31 maggio 2016, nei giardini di piazza Napoli. Ieri la corte ha stabilito che non fu un omicidio, ma che la morte di Carlotta fu comunque causata dal fidanzato Marco. Probabilmente per le continue vessazioni, fisiche e psicologiche, e le minacce che le avrebbe inflitto per mesi e mesi. Si chiude così un giallo rimasto aperto sei anni. Non una sentenza di condanna o assoluzione, ma la riqualificazione in «morte come conseguenza di altro reato» e la sua responsabilità riconosciuta pure per episodi di lesioni e stalking contestati a partire dal 2014. Già dal dispositivo si può capire, hanno spiegato i legali di parte civile, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, che il giudice ha stabilito che la morte fu conseguenza di «condotte precedenti dolose» da parte del fidanzato. A mamma e sorella sono state riconosciute anche provvisionali di risarcimento da 200mila euro. Di contro, «l'ipotesi dell'accusa che Venturi abbia strangolato Benusiglio e inscenato il suicidio è completamente caduta», ha fatto presente l'avvocato Andrea Belotti che assiste Venturi, chiarendo che il 45enne «è deluso, perché è arrivata una condanna». Ciò che conta, comunque, ha aggiunto, «è che nessuno possa azzardarsi a definirlo l'assassino dell'ex compagna, questo è un punto a nostro favore e faremo assolutamente ricorso». Venturi è passato negli anni da teste a indagato in via di archiviazione fino ad accusato di omicidio. Il pm Francesca Crupi, che ereditò il fascicolo, aveva chiesto 30 anni per omicidio volontario, stalking e lesioni. La Procura aveva evidenziato, in base a filmati delle telecamere, la presenza quella sera del 45enne sul «luogo del delitto» e aveva ricordato il litigio tra i due.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

