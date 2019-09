Simona Romanò

Venerdì di passione: nello stesso giorno va in scena lo sciopero globale per il clima con gli studenti e i milanesi in corteo per il «Fridays for Future»; e lo sciopero dei mezzi Atm, che potrebbe rendere difficile lo spostamento delle cinquantamila persone previste alla manifestazione e metterà inevitabilmente in crisi il traffico.

Per il terzo Global strike for future, che coinvolge 193 Paesi nel mondo, a Milano sono in programma due cortei, entrambi con partenza da largo Cairoli e arrivo in piazza Duomo: alle 9 quello degli studenti dalle elementari all'università - e alle 18 quello aperto a tutta la cittadinanza, che vede sfilare ambientalisti, famiglie, associazioni green. Sarà evitata qualsiasi provocazione, dicono gli organizzatori. Sono infatti banditi fumogeni, bandiere e qualsiasi sigla di partito. I veri protagonisti della giornata sono i giovani che chiedono giustizia climatica e sociale e vogliono portare in piazza almeno 50mila persone (battendo i 30mila della manifestazione dl 24 maggio) per «far capire al mondo che Milano vuole fare la propria parte», si legge sulle pagine facebook di liceali e universitari. Il primo passaggio del corteo è in piazza Baiamonti, dove verrà simbolicamente piantato un albero. Poi, in via Manin, davanti l'Agenzia delle Entrate, bersaglio dei manifestanti per «le defiscalizzazioni che ci sono ancora oggi sull'uso delle energie fossili».

Lo sciopero per il clima incrocia quello di 24 ore dell'Atm, indetto da Cub e Cobas. Fatte salve le fasce di garanzia, bus, tram e metrò sono a rischio dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Legambiente Lombardia con il presidente Barbara Meggetto ha chiesto ai sindacati, ma invano, di revocare lo stop: «Creare disagi a migliaia di studenti e milanesi che vogliamo manifestare per il clima è un messaggio incomprensibile».

Venerdì 27 Settembre 2019

