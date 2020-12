Simona Romanò

Vax day in Lombardia confermato per il 27 dicembre, quando arriveranno a Niguarda 1.620 dosi del vaccino anti-Covid. Una conferma che giunge quando scatta l'allerta massima per il virus inglese mutato: l'Ats, infatti, nelle prossime ore contatterà per fissare la data del tampone 1500 cittadini rientrati dalla Gran Bretagna dal 6 dicembre. Intanto, c'è la certezza che poche dopo Natale, come regalo, «avremo le prime dosi del vaccino destinate a medici, personale sanitario, lavoratori e ospiti delle case di riposo delle dodici province lombarde». Lo ha assicurato, ieri, il presidente Attilio Fontana. «Il piano vaccinale è pronto - ha proseguito - con 65 siti di stoccaggio, dotati di frigoriferi in grado di conservare correttamente le fiale a meno 75 gradi».

Quindi, «dai primi di gennaio giungerà la fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione di tutti i lombardi». A sottoporsi all'iniezione, «non appena possibile», sarà anche Annalisa Malara: è l'anestesista, premiata ieri in Regione con la Rosa Camuna, che il 20 febbraio, a Codogno, grazie a un'intuizione medica alla quale nessuno allora dava credito, scoprì il paziente 1, insieme alla collega Laura Ricevuti.

E ora la Lombardia fa i conti con la variante inglese del Covid. «In Regione non ci sono casi», ha tranquillizzato Fontana. «L'Ats sta andando a ritroso di 15 giorni spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera tamponando i soggetti che hanno dichiarato di essere stati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord». Chi non ha ancora avvertito del proprio rientro è invitato alla «massima collaborazione, perché lo screening a caccia della variante inglese è ora fondamentale».

