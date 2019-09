Simona Romanò

«Uno stanziamento iniziale non inferiore ai 6-7 milioni di euro per le Olimpiadi 2026, blindate sul modello di Expo». Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, sottolineando che «i costi, alla fine, potrebbero anche raddoppiare visto la complessità dell'evento».

La Lombardia e Milano si preparano ad affrontare ogni possibile criticità possa presentarsi ai Giochi, dagli atti terroristici alla gestione della folla fino al nodo mobilità. Senza trascurare l'attenzione sui mezzi pubblici, dai treni alle metropolitane. Con questo spirito, ieri, si è svolto al Pirellone il primo forum Criticità e punti di forza di un'Olimpiade invernale, alla presenza di tecnici e politici. «Ci portiamo avanti, la gestione del rischio va affrontato per tempo non in emergenza», ha detto De Corato. L'esempio da imitare è quello di Expo 2015, con un piano forse più rafforzato.

È già stato stimato che sono 15mila gli uomini delle forze dell'ordine necessarie per garantire la tranquillità nei luoghi olimpici. E li pagherà il governo. Ma non dovrà essere un piano ingombrante. Le città e i territori coinvolti dovranno poter continuare a vivere e lavorare normalmente. «Per questo ha concluso De Corato bisognerà elaborare un piano in grado di garantire a tutti, cittadini e visitatori, la normale mobilità e fruibilità dei servizi nel corso dell'evento». Gli fa eco il prefetto Francesco Tagliente, già direttore dell'Ufficio ordine pubblico del ministero dell'Interno durante i giochi di Torino 2006, si occuperà di coordinare le forze anche per Milano-Cortina: «Il primo passo è la conoscenza dei luoghi». Senza mai scatenare la percezione di un possibile rischio. Idea condivisa dall'assessore alla Sicurezza di Palazzo Marino, Anna Scavuzzo: «È fondamentale trasmettere ai cittadini una rassicurazione non generica, ma in grado di mantenere la calma».

La sicurezza deve essere partecipata, ha detto la Scavuzzo: «Dobbiamo riuscire a coinvolgere la gente per estendere un sentimento di fiducia e di affidamento nelle istituzioni».

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

