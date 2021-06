Simona Romanò

«Una volta superata l'emergenza sanitaria ci sarà un nuovo inizio per l'Italia». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri, al taglio del nastro del nuovo campus del Politecnico: firmato dall'archistar e senatore a vita Renzo Piano, vanta un bosco da novemila metri quadrati, formato da 130 alberi, che sarà aperto anche alla città. L'auspicio del Capo dello Stato è che «il post pandemia non sarà un ritorno alle condizioni precedenti, ma un inizio su condizioni diverse, più adeguate alla realtà che ci si presenterà». Lo sguardo è tutto proiettato al futuro e il campus per gli studenti di architettura è interpretato come un segnale incoraggiante.

IL CAMPUS. È composto da nuovi edifici, per un totale di 4200 metri quadrati, i laboratori Labora e quelli di architettura. Aule polifunzionali, spazi per la didattica e la nuova Aula Magna che è dedicata all'ingegner Giampiero Pesenti. Un progetto innovativo, moderno, funzionale e green: il parco urbano è infatti usufruibile dall'intera cittadinanza ed è una ricucitura urbana, perché mette in comunicazione il parco Ponzio con il verde di piazza Leonardo da Vinci. In pratica, un chilometro verde, nato da un'intuizione di Renzo Piano e poi progettato da Ottavio Di Blasi.

SVOLTA. «Questo luogo aspettava da tanti anni qualcuno che venisse a salvarlo ed è ciò che è stato fatto», ha esordito Piano, alumnus del Politecnico. «È una piccola opera di rammendo: non è una cosa semplice, è delicata e non è un rattoppo», ha aggiunto. «Inaugurare un campus è una cosa fantastica, perché è una fabbrica di idee» e perché il mondo universitario avrà un ruolo centrale per la ripartenza, dopo i mesi segnati dal virus.

IL PLAUSO. Di «progetto visionario» ha parlato il governatore Attilio Fontana, elogiando il Politecnico per i suoi risultati e per il ruolo svolto anche durante l'emergenza Covid, quando «non ha esitato a contribuire con i propri laboratori e centri per le diverse necessità». La soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giuseppe Sala: «È anche grazie a luoghi come questo che Milano deve guidare la ripresa del Paese». Soprattutto in questi momenti difficili, perché «proprio ora è il tempo del coraggio». Poi, il particolare ringraziamento a Mattarella: «Noi nelle istituzioni abbiamo tanti amici, ma lei è il più amico di tutti. La sua vicinanza a Milano e alla Lombardia mi commuove».

