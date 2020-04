Simona Romanò

Una casa al malato di coronavirus che un tetto non ce l'ha. È in via Carbonia 3 dove trovano ospitalità venticinque persone fragili colpite dal virus. Si tratta di una struttura di 48 alloggi, fra mono e bilocali - messa a disposizione dal Comune e gestita da Spazio Aperto Servizi, in collaborazione con Farsi Prossimo - per i più deboli: senzatetto, donne sole con figli, immigrati minorenni, prima ospitati in altre realtà comunali e che ora il covid-19 costringe in quarantena con sintomi lievi. Ma un'abitazione dove rimanere in isolamento non ce l'hanno. La soluzione è il trasferimento in via Carbonia, a Quarto Oggiaro, così da scongiurare il pericolo che le altre strutture diventino focolai. «Abbiamo 62 posti letto e dal 21 marzo abbiamo accolto trenta bisognosi, fra cui cinque minori - spiega Giovanni Raulli, responsabile della struttura - Il numero è ora sceso a ventisette». Tutti in assoluto isolamento. «Seguendo i rigidi protocolli sanitari anti-contagio di Emergency prosegue Raulli che con i suoi medici garantisce un presidio e un supporto indispensabile». Otto addetti si occupano della pulizia e della sanificazione quotidiana, 22 sono gli educatori, 3 coordinatori. Milano Ristorazione, invece, distribuisce i pasti, dalla colazione alla cena, senza il minimo contatto con gli ospiti: il vassoio è consegnato dalla finestra. «Diamo risposte concrete ai più vulnerabili - dichiara Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, cooperativa che opera in Casa Jannacci gestendo la situazione delicata di via Carbonia, non senza difficoltà o timori. La missione è che nessuno resti solo». E l'assessore al Welfare Gabriele Rabaiotti assicura che «se necessario, saranno recuperati altri alloggi».

Mercoledì 8 Aprile 2020

