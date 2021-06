Simona Romanò

Un tragico, a tratti surreale incidente ha mandato in fin di vita un bambino di tre anni ieri a Paderno Dugnano.

Un pensionato di 72 anni, residente a Milano, verso mezzogiorno è precipitato con la sua auto dalla scarpata del parco Lago Nord (per gli abitanti del posto Cava Nord) di Paderno travolgendo una famiglia milanese che stava facendo una passeggiata sulle sponde del laghetto artificiale, approfittando della giornata di festa. Si tratta di un'area verde vietata alle autovetture. La mamma e il papà sono stati presi di striscio e non hanno riportato ferite serie, mentre il bimbo è stato investito in pieno. Da subito le sue condizioni sono apparse difficili: i sanitari del 118 hanno compiuto un lungo massaggio cardiaco sul posto prima di trasportarlo in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni restano molto gravi; anche il pensionato è ricoverato, al niguarda, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano - ricoverato al Niguarda in codice giallo - si è messo alla guida della sua Citroën verso mezzogiorno: si trovava nel parcheggio del parco Lago Nord dove normalmente posteggiano i pescatori e, per cause da chiarire, si è messo in marcia nella direzione opposta all'uscita. Ha imboccato il sentiero vietato alle auto e ed è precipitato lungo la scarpata. Ha travolto alberi, staccionate in legno e barriere di metallo. Poi, la macchina, come un missile impazzito, è caduta sul lungolago dove la famiglia stava passeggiando: non hanno potuto far nulla per schivarla. L'esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita dai carabinieri di Paderno Dugnano. Il conducente ha avuto forse un malore. Oppure si è trattato di un abbaglio. Intanto, il veicolo, rimasto incastrato tra le rocce, è stato recuperato dai pompieri. Sono in corso accertamenti sulla patente, e sembrerebbe che all'uomo l'avessero ritirata.

Altro tragico schianto, nella notte tra sabato e domenica, sul lago di Como: un ventenne è morto e due coetanei sono gravemente feriti. I tre giovani, residenti in zona, erano a bordo di una potente Bmw che, all'uscita di una curva sulla statale Regina, è andata contro un muro. La vittima viaggiava sul sedile posteriore mentre il conducente è stato trasportato all'ospedale di Varese in condizioni gravissime. Più lievi le lesioni del terzo occupante, un ventenne.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

