Simona Romanò

Un dormitorio a cielo aperto per gli immigrati senza un posto letto. È diventata così, anche quest'estate, l'area critica che ruota intorno la Stazione Centrale, fra piazza Duca D'Aosta e via Sammartini, dove i migranti sono tornati a bivaccare.

Si stima siano, almeno per ora, trecento. Sono coloro che sono stati espulsi dai centri profughi: hanno in mano le richieste, non ancora evase, di asilo politico oppure di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ma secondo il nuovo decreto sicurezza, che stringe le maglie della seconda accoglienza, non hanno più titolo per restare nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) o negli ex Sprar (la rete di protezione per i richiedenti asili) e così l'unica alternativa è la strada. Sono dei fantasmi, senza identità. «Per loro non c'è futuro, da profughi sono diventati senzatetto», spiega Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Arca, che aveva già lanciato l'allarme.

È la galassia di immigrati che, in gergo, non sono collocabili, ovvero non si sa dove ospitarli. Ufficialmente non ne arrivano più, ma quelli da gestire (e non si sa come fare) sono tanti. Sicuramente raddoppieranno nell'arco di uno, due mesi. La loro presenza è già visibile, facendo tornare alla mente le immagini di luglio 2017, quando Milano era in piena emergenza. Ora, quella fase è rientrata (25 i nuovi arrivi dal 1° gennaio), ma la fotografia non cambia. La Centrale è un biglietto da visita per la città: migliaia di turisti arrivano ogni giorno dai treni e il primo impatto è senza dubbio una cartolina di degrado. I bivacchi non si contano e presto si propagheranno anche a Porta Venezia, sul lembo di terra che costeggia i Bastioni: i rifugiati si tolgono la maglietta e si lavano alle fontanelle, occupano le panchine di marmo vicino alle entrate della Stazione. Dormono a terra, sopra teli o giornali. Per le donne e i bambini si fanno i miracoli nei Cas. Ma per gli uomini, resta il marciapiede. Di più, nonostante la buona volontà di Palazzo Marino, non si può fare. Andrà peggio, perché i sei Centri comunali saranno progressivamente chiusi e andranno perse 1000 brandine.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

