Simona Romanò

Un bossolo da caccia tra le sterpaglie. Il calcio rotto di un fucile a pompa, una macchina noleggiata con gli interni sporchi di sangue e due uomini lasciati agonizzanti tra la vegetazione, quasi morti per dissanguamento.

È la scena della sparatoria a Solaro, nel Parco delle Groane, l'area verde tra il Milanese e la Brianza diventata negli ultimi tempi zona di spaccio. L'allarme è scattato verso le 3 del mattino di mercoledì, quando due nordafricani (entrambi senza precedenti) hanno segnalato al 112 due feriti nel bosco. Soccorritori e carabinieri che hanno trovato due persone gambizzate: un 36enne, marocchino, incensurato, con una ferita da arma da fuoco alla tibia destra e un suo connazionale di 32 anni, con precedenti, raggiunto da un proiettile al piede sinistro.

Il più grave è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza, dove è stato operato e non è in pericolo di vita. L'altro, è stato dirottato, all'ospedale di Garbagnate: le sue condizioni sono delicate, ma dovrebbe essere fuori pericolo. I militari stanno investigando per capire se «sia un regolamento di conti per questione legate alla droga e allo spaccio». Dai primi rilievi, il bossolo ritrovato sarebbe compatibile con le ferite e l'auto parcheggiata non lontano dal luogo del ferimento era stata noleggiata da un delle vittime.

Sempre i carabinieri stanno conducendo le indagini su un'altra sparatoria: un raid folle, martedì sera, verso le 19, in un bar di Pioltello. Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nel locale, uno dei quali ha estratto una pistola e ha fatto fuoco verso uno degli avventori. Poi, sono fuggiti in sella a un moto.

Nessuno è rimasto ferito. Per i militari potrebbe essere «un avvertimento».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA