Tris di piazze che rinascono. Da piazza San Luigi in zona corso Lodi a piazzale Lavater, dietro a corso Buenos Aires, al sagrato della Madonna delle Grazie all'Ortica. Entro giugno partono i lavori di riqualificazione in chiave green in piazza San Luigi. A seguire nelle altre due. Ci saranno più aree pedonali, piste ciclabili, panchine all'ombra degli alberi, parcheggi ordinati. Tutto a discapito delle auto. Sono restyling per una spesa complessiva di 3 milioni di euro, che rientrano nel piano Piazze Aperte di Palazzo Marino iniziato nel 2011: l'obiettivo è di mettere mano a 90 piazze entro il 2021 per trasformarle, sia quelle periferiche sia quelle dimenticate del centro, in luoghi di incontro per i residenti di ogni età, dai giovani alle mamme coi bambini, agli anziani.

PIAZZA SAN LUIGI. Qui c'è una chiesa da valorizzare: la piazza sarà pedonalizzata con una pavimentazione in cubetti di porfido e lastre di beola. Svetteranno carpini e aceri per creare un'oasi verde e sarà installato un pilomat per la nuova Ztl di via Scrivia.

PIAZZALE LAVATER. È tutelato da vincolo ambientale e da un agguerrito comitato di abitanti, che si è battuto scongiurando la creazione di un parcheggio sotterraneo. Anche qui sarà rifatta la pavimentazione con beole e sassolini in ghiaia. Sarà disegnato un nuovo percorso ciclopedonale e aumenterà il verde, con aiuole e arbusti fra le piante che già ombreggiano.

MADONNA DELLE GRAZIE. Si darà risalto alla chiesa di San Luigi Gonzaga affacciata allo slargo, oggi dominato dai posteggi. Sarà ridisegnato il sagrato, che arriverà fino allo spazio verde già esistente, così da evitare la sosta selvaggia. E poi nuove panchine in pietra, una rotatoria rasoterra e alberi.

CANTIERI FUTURI. Via Val Lagarina a Quarto Oggiaro, via Toce all'Isola, piazza Ferrara al Corvetto. Tre luoghi che i milanesi hanno chiesto di ritoccare - nell'ambito dell'avviso pubblico Piazze Aperte in ogni quartiere - con interventi soft di urbanistica tattica: si pensa a panchine, asfalto colorato, tavoli da pic-nic, campi di bocce, muri ripuliti.

LAVORI IN CORSO. In piazza Sant'Agostino tutta da rifare con 80 nuovi alberi (i primi sono già arrivati); e piazzale Archinto, all'Isola, con un parchetto giochi e una Zona 30.

