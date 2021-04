Simona Romanò

Tre grandi notizie per la Scala. Il concerto dell'11 maggio con i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti. La posa della prima pietra per la seconda torre. Lo stilista Giorgio Armani socio fondatore-sostenitore.

Il tempio mondiale della lirica definisce le griglie della ripartenza. Innanzitutto l'11 maggio il concerto dei Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti. Una data-simbolo perché proprio l'11 maggio 1946 la Scala riaprì i battenti, restaurata dopo i bombardamenti: sul podio c'era Arturo Toscanini. Ancora non è certo che il concerto di Muti sia il primo con il pubblico in sala. Molti lavoratori del teatro, infatti, sarebbero contrari ad affidare a un'orchestra ospite la prima esibizione con il pubblico. Altre date su cui si ragiona sono l'8 maggio con Gianandrea Noseda con l'orchestra della Scala e brani di Mozart, Beethoven e Brahms; o il 30 aprile con Riccardo Chailly e Anna Netrebko. Oggi il sovrintendente Dominique Mayer incontra i sindacati proprio per decidere con loro.

Ieri è stato anche il giorno della posa della prima pietra della torre. Il nuovo edificio, sei piani interrati e undici fuori terra, permetterà di avere un palco profondo 64 metri, oltre a una sala prove per l'orchestra, una sala per il ballo e più spazio per gli uffici. Il progetto è dell'architetto Mario Botta, che aveva curato il restyling del teatro fra il 2002 e il 2004 creando la torre scenica. Ora si aggiunge la nuova torre, collegata con il Piermarini con una passerella all'ultimo piano dove si trova la sala prove del ballo. È invece al terzo piano interrato quella dell'orchestra, che vanta un progetto acustico curato da Yasuhisa Toyota uno degli ingegneri del suono più famosi al mondo. Il costo è di 17 milioni di euro, la consegna il 21 dicembre 2022. E infine l'annuncio di Giorgio Armani tornato alla Scala come socio fondatore sostenitore, che significa un versamento di 600 mila euro in cinque anni. Il gruppo Armani ne ha già assicurati 600 all'anno per i prossimi due anni. «Ora, più che mai - ha spiegato lo stilista -, sento il dovere morale di contribuire attivamente a sostegno del prestigioso Teatro, patrimonio di milanesi e non, vero e proprio simbolo di resistenza intellettuale».

