Simona Romanò

Test di stabilità rafforzati sugli alberi di Milano dopo i due esemplari crollati. Prima il ramo dell'olmo in piazza Grandi che lunedì si è staccato fratturando le gambe a una signora di 57 anni; poi, il platano che si è schiantato nel cantiere della M4, in via Dezza, martedì sera, senza fortunatamente coinvolgere nessuno.

«Vista la stagione molto piovosa, alcuni alberi hanno chiome molto vigorose», spiegano da Palazzo Marino. Per questo, si chiederà alla società che ha in appalto il verde «di procedere questo inverno a interventi di potature extra, oltre a quelle già programmate, di alcuni rami appesantiti». Saranno privilegiate le piante vicino a strade, marciapiedi, scuole. Contemporaneamente un team di esperti sta analizzando una serie di parametri per capire statisticamente in quali zone di Milano sono caduti gli alberi in questi mesi, soprattutto a causa del maltempo: vento e bombe d'acqua, infatti, ne minano la robustezza.

I controlli potranno essere così più mirati: ogni anno sono 20mila i test per verificare la stabilità del patrimonio arboreo; gli alberi monitorati, per scongiurare cedimenti, sono 40mila soprattutto nelle aree gioco dei bimbi e in prossimità della vie dove transitano persone e auto. Quelli sorvegliati speciali per cui si teme la necessità di abbattimento sono 300.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA