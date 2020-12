Simona Romanò

Telefono Amico a Natale non va in vacanza e in tempi di Covid l'ascolto è un bene prezioso. Spiega Monica Petra, presidente di Telefono Amico Italia, «mai come quest'anno bisogna tendere la mano» perché il virus «ha scatenato anche l'epidemia della solitudine con un boom di chiamate; il 71% in più rispetto al 2019. Soltanto a Milano, abbiamo gestito oltre 14mila telefonate».

L'essere costretti in casa, o quasi, è peggio?

«Sono scomparsi i rapporti di amicizia che prima non erano stabili o sinceri».

Previsioni per questo Natale?

«Natale è tradizionalmente un periodo delicato, quest'anno di più: le sensazioni di solitudine e isolamento, fra le mura di casa, senza abbracci e compagnia, diventano insopportabili».

Si ricorda una telefonata particolarmente commovente?

«Una mamma, in grave disagio economico, non poteva acquistare i doni per i figli e mi ha chiesto di parlare con loro: dovevo presentarmi come un elfo di Babbo Natale e avvertirli che i regali erano in ritardo con la spedizione».

L'ha detta la bugia?

«Sì, era a fin di bene».

Cosa lamenta chi vi contatta?

«Oltre la metà delle persone hanno problemi di solitudine, non si sentono amate, non sanno con chi parlare. Altre hanno difficoltà familiari, di salute, di lavoro. E molti altre ci contattano semplicemente per sentirsi meno sole la notte di Natale».

Chi vi chiama?

«Dipende dai canali di ascolto. La maggior parte delle chiamate al numero unico 02 23272327 è arrivata da uomini (61%) tra 36 e 65 anni (71%); il servizio WhatsApp (345 036 16 28) è stato più utilizzato da donne (63%) tra 19 e 35 anni (53%) e il 12% da minori. In aumento le e-mail (Mail@mica TAI), preferite da ragazze giovanissime».

Come aiutate?

«Cerchiamo di dare benessere e speranza, senza esprimere giudizi e garantendo l'anonimato».

