Simona Romanò

«Suk fuori controllo, ora basta». È il grido dei residenti del comitato Insubria-Molise-Varsavia costretti a convivere con il mercatino svuota-cantine dei venditori abusivi: ogni domenica occupano i marciapiedi di piazzale Cuoco, viale Puglie, via Monte Cimone. Ieri sono stati fermati dalla paura del Coronavirus e dal divieto di assembramenti del decreto, ma è solo una pausa.

Adesso il Comune compie il primo passo: gli uffici hanno inviato una diffida a La Ceschina, la società proprietaria dell'area, per intimare che «non può continuare a disinteressarsi». Lo ha annunciato la vicesindaca con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo, che sta preparando un dossier. E i report dei controlli dei vigili sono già in prefettura: «Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità - spiega Scavuzzo - e abbiamo più volte sollecitato la proprietà a non far melina». Nell'atto si fa riferimento anche «alle spese per gli interventi della polizia locale e per la pulizia dell'Amsa» sostenute da Palazzo Marino e che la proprietà potrebbe dover risarcire. «Noi possiamo chiedere al prefetto di emettere un'ordinanza e proporre prescrizioni», prosegue Scavuzzo. Ma residenti sono esasperati. I fatti sono noti. I problemi irrisolti di degrado e sicurezza, pure. Gli abusivi, ogni domenica, occupano i marciapiedi smerciando tanti prodotti rubati e la mole dei blitz dei ghisa, nel 2019, è la prova della diffusa illegalità: 376 sequestri amministrativi, 38 quelli penali, 2 arresti, 58 denunce, 85 biciclette rubate e ritrovate. Nell'ultima operazione, del 2 febbraio, gli agenti hanno trovato in vendita anche un cappotto griffato del valore di 15mila euro. Era in una valigia nell'auto di una donna, derubata, e lei aveva sporto denuncia.

Fra l'intricato dedalo di bancarelle, di furgoni e di lenzuola stese si trova merce di ogni tipo, dalle sigarette agli elettrodomestici, dai cellulari ai vestiti. E quel che resta è immondizia, stracci, scatoloni.

