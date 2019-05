Simona Romanò

Stop alla trappola dei binari morti del tram. A Milano sono almeno 18 i chilometri di rotaie inutilizzate da decenni che vanno rimossi, perché mettono a repentaglio l'incolumità di ciclisti e scooteristi. Spesso, tra l'altro, in prossimità dei binari deteriorati si formano le buche. Milano insomma pullula di moncherini che non hanno più ragione di occupare la superficie stradale, dato che i tram hanno da tempo modificato il tragitto.

Tra le vie e le piazze da bollino nero ci sono via Palestro, piazza Missori, piazza Cavour, via Monte di Pietà, via Meravigli. Per non parlare di piazza Baiamonti.

La questione è stata sollevata più volte dalle associazioni di ciclisti, con il Comune e Atm che si sono sempre rimbalzate le responsabilità. Se i binari non sono in esercizio Atm non deve eseguire la manutenzione. Quindi? Bisogna aspettare il rifacimento dell'intero manto stradale ad opera di Palazzo Marino. Il consiglio comunale ha però affrontato il problema nei giorni scorsi approvando all'unanimità una mozione dei consiglieri del Pd Alice Arienta e Alessandro Giungi dove chiedono alla giunta d'impegnarsi per «la rimozione dei binari morti che possono costituire un pericolo»: «Si deve partire si legge nel documento - da quelli indicati dai nove Municipi come i più pericolosi». Sulla base anche delle segnalazioni dei cittadini.

L'associazione Ciclobby plaude e si è resa disponibile a collaborare «per indicare i punti di peggiore disagio». L'iter però è lungo e peraltro non si abbozzano tempistiche. Anche perché all'ufficio mobilità si deve ancora fare un censimento dei binari inutili.

La speranza è quindi che la buona volontà non si areni su un binario morto.

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

