Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Starbucks non ci fa paura. I nostri bar non temono il confronto». Così nelle caffetterie aderenti al Fipe, la Federazione italiana pubblici sercizi, commentano l'inaugurazione del colosso americano del caffè. Non sono preoccupati della concorrenza, anzi, sono convinti che i prezzi caldi applicati di Starbucks giocheranno a loro favore perché «i consumatori avranno l'opportunità di valutare meglio il costo di una tazzina al bancone così da evitare dannose e ricorrenti polemiche».Nello store di piazza Cordusio si spendono infatti 1,80 per un espresso, 3,50 per quello all'americana, per poi salire se si ordinano caffè più sofisticati; il cappuccino, invece, costa 4,50 euro. Certo spetta ai clienti giudicare il rapporto qualità e prezzo, ma intanto il Codacons ha già presentato un esposto all'Antitrust «per verificare la correttezza della pratica commerciale» dell'azienda made in Usa.«Si tratta di tariffe senza dubbio fuori mercato spiegano i rappresentanti dall'associazione di consumatori - che possono rappresentare un danno per gli utenti italiani che vogliono provare l'esperienza di consumare un caffè da Starbucks e devono sottostare a listini decisamente elevati». Insorge anche Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori: «Bene l'apertura di Starbucks, siamo sempre per una maggiore concorrenza. Peccato che il prezzo dell'espresso sia l'80% in più rispetto alla media milanese».riproduzione riservata ®