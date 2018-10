Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Sono state ascoltate le richieste dei residenti. Il quartiere stava diventando invivibile». Così gli abitanti commentano lo sgombero del gruppo anarchico Officina occupata che dal 20 aprile aveva preso possesso della palazzina dismessa in via Carlo Torre 34, in zona Alzaia Naviglio Grande.All'alba gli agenti del Reparto mobile in tenuta antisommossa sono entrati nello stabile che in quel momento era vuoto e hanno eseguito il sequestro dell'edificio per inagibilità dei locali. I giovani antagonisti, richiamati dal tam tam su internet, si sono presentati più tardi e per contestare il blitz hanno bloccato la strada con un sit in rumoroso, ma non bellicoso: non ci sono stati incidenti.«Bene lo sgombero, ma non è sufficiente attacca Gabriella Valassina, portavoce del comitato Navigli l'edificio deve essere messo in sicurezza e bisogna immediatamente decidere cosa farne, altrimenti fra una settimana, se non prima, saremo alle solite». I residenti, che per primi hanno sollecitato l'operazione delle forze dell'ordine, hanno denunciato «situazioni intollerabili in contrasto con la vita quotidiana del quartiere». A schierarsi con gli abitanti è l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «È tornata la legalità. Sono finiti gli happy-hour, il cinema all'aperto, le iniziative in spregio ad ogni legge». Poi, l'attacco al Comune che «non sollecita gli sgomberi, quasi complice degli occupanti». «Mancano ancora 24 sgomberi attacca De Corato - per sancire la fine dell'illegalità dei centri sociali a Milano». Una mappa da lui stesso stilata: «Dal Cox 18 in via Conchetta al Cantiere in via Monte Rosa, al Circolo dei Malfattori in via Torricelli, senza dimenticare situazioni annose di irregolarità come il Leoncavallo».riproduzione riservata ®