Simona Romanò

Sono giornate sempre più difficili per gli operatori del 118. Le linee sono bollenti e le telefonate in gran parte riguardano malati con sintomi riconducibili al Covid. La centrale operativa parla di «oltre 2.700 richieste di aiuto al giorno contro le 1.200, 1400 dello stesso periodo dell'anno scorso». Dal 17 al 31 ottobre la media era invece ferma a 1.890. E quattro telefonate su dieci (40%), ora, sono di persone che lamentano problemi respiratori connessi al virus. Dalla tosse alla febbre, al peso sul petto.

Per gli operatori non è facile smistare i casi: attraverso un'intervista devono capire nel più breve tempo possibile i malati da codice rosso. Perché l'intervento dell'ambulanza deve essere tempestivo per il trasporto all'ospedale, dove però l'attesa per una visita è lunga anche sette ore se la situazione del paziente non necessita di cure salvavita. Per questo motivo i mezzi di soccorso spesso bloccati ore in coda ai pronto soccorso sono stati incrementati: oggi ce ne sono 65 in più rispetto allo scorso novembre nel milanese e 100 in più in Lombardia. L'obiettivo è di non intasare i pronto soccorso. I codici verdi sono dirottati nei due check point clinici. Dopo quello in via Novara, sotto il tendone dell'Esercito, anche l'Autodromo di Monza ha messo a disposizione dell'Azienda regionale di emergenza urgenza (Areu), da 48 ore, sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, gli spazi medici del circuito. I malati sono visitati dal personale medico, sottoposti ad un tampone rapido per una valutazione delle condizioni di salute, quindi, spostati al nosocomio più vicino, oppure rimandati a casa.

E proprio al check point di via Novara «partiranno a breve i tamponi rapidi riservati a insegnanti, studenti e personale scolastico». Lo ha annunciato ieri su facebook il sindaco Giuseppe Sala. «A supporto, ci saranno anche vigili e Protezione Civile».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

