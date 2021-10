Simona Romanò

Sono 4.711 gli over 80 che ieri, fino alle 18 (primo giorno utile di adesione), hanno prenotato la terza dose anti-Covid (per i fragili le punture sono iniziate invece lo scorso 20 settembre).

Nel dettaglio: si tratta di 3.789 soggetti dagli 80 agli 89 anni e 912 dai 90 ai 99 anni; 1.788 sono anziani di Milano e hinterland.

Già oggi si comincia con i primi appuntamenti nei 55 centri vaccinali della Lombardia dove si effettuano le somministrazione: sono in tutto 710mila i cittadini ultraottantenni (compresi i nati nel 1941) che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi e che possono ricevere la dose di rinforzo, in gergo detti booster. E come sieri saranno utilizzati Pfizer o Moderna. «La nostra campagna vaccinazioni anti-Covid si prepara a un'altra fase fondamentale per vincere questa lunga battaglia contro il virus - ha spiegato la vicepresidente e assessora regionale al Welfare Letizia Moratti - L'invito è come sempre di prenotarsi e vaccinarsi, certa che il senso civico finora dimostrati dai lombardi ci permetterà di mettere ancora in sicurezza i nostri i nostri anziani e prepararci a vivere autunno e inverno in serenità».

COME PRENOTARE La modalità di registrazione è la stessa dei mesi scorsi. Sul portale www.prenotazionevaccinicovid.regione i cittadini troveranno il pulsante Terza dose - Cittadini con età maggiore di 80 anni. In alternativa, si può contattare il numero verde 800.894.545. Non tutti gli over 80 potranno aderire perché per ricevere la terza dose dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda puntura. Il sistema, in automatico, verificherà l'intervallo di tempo.

DOVE LE INIEZIONI Le somministrazioni avvengono nei centri vaccinali. Anche le farmacie (647 in fase di formazione) saranno coinvolte, ma per il momento nessuna a Milano. Entro il mese di ottobre partiranno i richiami anche per gli ospiti delle Rsa all'interno della struttura.

SOGGETTI FRAGILI Continuano, intanto, le iniezioni della dose addizionale ai soggetti fragili, ovvero trapiantati e immunocompromessi. I pazienti possono prenotare in autonomia tramite la piattaforma e cliccando sul pulsante Terza dose - Cittadini trapiantati e immunocompromessi. In tutto, si parla di una platea di 150mila soggetti. In una settimana si viaggia al ritmo di circa 1.300 iniezioni al giorno.

PROFILASSI E CONTAGI La Lombardia, sabato, è giunta a 15.048.520 somministrazioni. Il buon andamento dell'immunizzazione aiuta a mantenere la regione bianca e quindi a rischio basso Covid.

La conferma arriva anche dai contagi di ieri: 328 nuovi positivi (88 di questi a Milano) a fronte di 56.497 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 decessi (sabato uno). Le persone ricoverate sono 359, di cui 57 in terapia intensiva.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA