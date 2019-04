Simona Romanò

Sono 3500 buche rattoppate ogni mese, a partire da gennaio. Milano fa i conti ogni giorno con piccole o grande voragini, sanpietrini divelti, asfalto che cede.

Il primo trimestre 2019 si chiude per il settore mobilità di Palazzo Marino con un bilancio complessivo di 10.300 interventi di manutenzione delle strade. Lavori che s'intensificheranno con la bella stagione, perché le vie milanesi sono sofferenti. Sia quelle rifatte da poco sia quelle meno fresche di asfaltatura. Buche insidiose per le macchine, pericolosissime per scooter e bici: da Solari al Ticinese, da Loreto a Cordusio. Senza poi trascurare le deleterie crepe ai lati dei binari del tram, soprattutto dove c'è il pavè, e i masselli di granito traballanti. L'allarme, quando le ispezioni del Comune non sono sufficienti, arriva dai cittadini, che segnalano decine di punti a rischio. E gli uomini del Nucleo intervento rapido del Comune (Nuir) corrono ai ripari, ma il rattoppo non è mai definitivo. Nonostante le metodologie e i materiali utilizzati offrano migliori garanzie di durata rispetto al passato, le voragini si aprono di continuo. Perché? Secondo i tecnici, è colpa dell'acqua piovana che si infiltra nelle fessure e sbriciola l'asfalto anche quello più recente, oltre alle continue vibrazioni provocate dal traffico. Palazzo Marino comprende la situazione e nel bilancio, infatti, gli stanziamenti per rimettere a nuovo strade e marciapiedi sono aumentati: 51 milioni per la manutenzione ordinaria e 32 per la straordinaria.

Eppure i tratti da bollino rosso sono tanti. A elencarli nel suo dossier è il Codacons: via Solari, piazza del Rosario, via Bocconi, via Porpora, piazzale Loreto, viale Abruzzi, piazza Fidia, via dell'Orso, Ripa di Porta Ticinese, piazza Medaglie d'Oro, piazzale Bacone. «Le cadute dei ciclisti sono all'ordine del giorno, di norma senza gravi conseguenze, ma i cittadini che ci interpellano sono sempre più intenzionati a chiedere i danni al Comune», avvisa l'associazione di consumatori.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA