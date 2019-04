Simona Romanò

Sognare piazzale Loreto nel 2030. Come sarà? Il Comune punta su verde e strutture moderne. Sono cinque le proposte arrivate all'amministrazione nell'ambito della call for ideas: una chiamata per tutti gli architetti, così da trovare nuove idee per Loreto dopo la recente adozione del Piano di governo del territorio, che ritornerà in Consiglio comunale a settembre per l'ok definitivo. Il piazzale, che unisce corso Buenos Aires ai palazzoni di viale Monza e via Padova, ora è uno spazio caotico pieno di traffico, ma in futuro sarà una piazza vivibile pur restando uno snodo viabilistico fondamentale. Per Palazzo Marino è un sogno realizzabile, con i primi bandi che partiranno nel 2020.

IL SOVRAPARCO. L'idea è dello studio Hypnos e Lad: gli architetti immaginano un esteso giardino pensile, ovvero sospeso come fosse un soppalco. Un parco dalla forma circolare al centro della piazza, con le strade attorno trasformate in viali alberati.

DUE PIAZZE IN UNA. È la città permeabile dello studio Antonio Citterio Patricia Viel che punta a far convivere le due anime di Loreto: si crea una piazza sotterranea con negozi e uffici così da lasciare spazio ad alberi, panchine e percorsi ciclopedonali in superficie. Le macchine circolerebbero ai lati.

L'ASTRONAVE. L'idea è di Silvia Lista e Ugo Gorgone: al centro del piazzale svetta un'enorme astronave sopraelevata a forma elicoidale per accogliere esercizi commerciali e uffici. E lo spazio sottostante alla struttura futuristica è pedonale.

MALL SOTTERRANO. È il Loreto mall firmato da Prassicoop: la piazza diventa un centro commerciale interrato, con passerelle per i pedoni e giardini. L'ingresso è da corso Buenos Aires che si trasforma nella Rambla spagnola con alberi e marciapiedi ampi.

LA PROMENADE. Il progetto di Silvio Maglione e Marcello Fodde immagina Loreto come un'isola verde che coinvolge le strade intorno. Un ponte ciclo-pedonale scavalca viale Brianza e in via Doria spariscono le auto con la creazione di un parcheggio sotterraneo e una promenade alberata.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA