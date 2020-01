Simona Romanò

Smog, controlli a tappeto. In una settimana oltre 550 gli accertamenti (il bilancio delle multe non è ancora registrato) effettuati dai vigili.

Quattro le pattuglie dedicate solo a questo servizio, che si muovono a rotazione in vari punti, da piazzale Lodi a piazza della Repubblica, a piazzale Lotto. Aumenteranno a sei da lunedì. Ma tutti gli equipaggi dei ghisa, compresi i motociclisti, sono pronti a intimare l'alt alle vetture che, a naso, non potrebbero circolare e sanzionare i trasgressori con una multa da 168 euro.

A memoria non si ricorda un anno in cui le misure del Protocollo Aria siano state in vigore consecutivamente per così tanti giorni: mercoledì scorso sono scattate quelle da bollino rosso, di secondo livello, che bloccano i diesel Euro 4 di privati e commercianti sette giorni su sette. Ma le limitazioni di primo livello sono attive dal 3 gennaio. Tuttavia, la cappa di inquinanti mantiene la sua morsa su Milano. La concentrazione media di Pm 10 mercoledì è stata di 85,1 microgrammi per metro cubo, quando il limite a tutela della salute è di 50. Peggio nel centro città dove le polveri sottili schizzano oltre il doppio della soglia: le centraline Arpa, sempre mercoledì, hanno rilevato 96 in via Senato, 81 al Verziere, 79 a Città Studi. La situazione allarmante ha spinto a convocare un vertice, lunedì, in prefettura, con la Regione e il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. E in Lombardia le limitazioni (fra primo e secondo livello) sono a Lodi, Mantova, Pavia, Vigevano, Monza e Brianza, Cremona, provincia di Milano. E per oggi, giorno di Sant'Antonio, festeggiato con i tradizionali falò spesso con legna di cassette o scarti, l'invito della Regione è alla moderazione. L'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo ha suggerito eventualmente «a bruciare solo legna secca» e non «bancali sporchi». Il meteo annuncia pioggia debole tra stanotte e domani. Ma domenica ancora nebbie.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

