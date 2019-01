Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Sistema Rogoredo, l'unione fa la forza».Debutta oggi il presidio sanitario al cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo così da cercare di smantellare una delle piazze dello spaccio più grande del nord Italia. L'idea, del prefetto Renato Saccone, è quella di «abbinare la prevenzione alla repressione».Da oggi quindi sono in azione nel pratone desolante di Rogoredo nove onlus (da Exodus di don Mazzi a Comunità Nuova di don Gino Rigoldi) che, grazie alla regia dell'Ats (ex Asl) e la Croce Rossa, presente con un'unità mobile attrezzata per il primo soccorso, garantiranno una rete di assistenza. Una task force sanitaria per dare informazioni ai tossicodipendenti, avvicinarli, distribuire siringhe, preservativi.«Si deve dare la caccia spacciatori, ma parallelamente si deve parlare con i frequentatori del boschetto», dice - interpellato da Leggo - don Gino Rigoldi, storico cappellano del carcere minorile Beccaria, il prete di strada che ha fatto molto per gli emarginati. «Dobbiamo aiutarli in tutti i modi, perché nessuno, ma proprio nessuno con quello schifo c'entra», commenta poi. Il controllo di polizia, carabinieri, finanzieri sta riducendo le ore di lavoro dei pusher con buoni risultati, basti dire che, tra il 1° ottobre 2018 e il 22 gennaio, sono stati effettuate 45 denunce e 24 arresti per spaccio, oltre alle 907 persone identificate e ai numerosi sequestri di cocaina, eroina, hashish.Ora, in più, ci saranno gli operatori sociali che lavoreranno 6 ore ogni giorno, ma sono pronti a garantire la massima disponibilità di tempo. Fra 3, 4 mesi sono pronti a offrire ai tossicodipendenti agganciati proposte efficaci per uscire dal tunnel della droga nelle strutture di assistenza, nei Sert e nelle comunità di recupero. «Gli operatori sono fiduciosi, perché rispetto al passato i giovani di Rogoredo si fanno più avvicinare», chiosa don Rigoldi.