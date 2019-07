Simona Romanò

Silenzioso e immerso nel verde. Così sarà il nuovo stadio, che dovrebbe sostituire San Siro. Il nuovo impianto di Milan ed Inter è pronto a diventare realtà. Almeno nei programmi dei due club, che procedono spediti con il progetto e hanno presentato, dopo il masterplain, le linee guida per una struttura da 60mila posti che sorgerebbe non lontano dal Meazza, lungo via Tesio. Il Comune comunque avverte: «Le prime valutazioni fra quattro mesi».

IL PROGETTO. Sarà interrato per sette metri e svetterà 30 sopra la superficie, contro i 68 del Meazza di oggi. E, a differenza dell'attuale impianto, non ci sarà nessuna apertura ai lati, così da consentirà al suono di fuoriuscire solo dall'alto e di proteggere il quartiere dal baccano. Non è la prima volta che i residenti si ribellano al fracasso e negli anni si sono succeduti svariati ricorsi al Tar. Durante le partite - scrivono Milan e Inter - il limite sonoro fissato per le emissioni in 60 decibel di giorno e 50 di notte è ampiamente superato. Con picchi che arrivano a 70 decibel. Oltre 80 durante i concerti. Se il nuovo progetto andasse in porto non sarà più così, perché ci sarà un involucro laterale chiuso, con una netta riduzione dell'impatto acustico.

NEL VERDE. I club pensano di creare un distretto multifunzionale green nell'area adiacente lo stadio dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo shopping, che sia un luogo di aggregazione 365 giorni all'anno. Ora il verde esistente è pari a circa 55.870 metri quadrati. Si prevede un raddoppio con aree perdonali e alberate per circa 89mila metri quadrati. E per muoversi sarà privilegiata la mobilità dolce con Zone 30 e 2800 posti auto interrati.

COSTI. L'investimento (a carico dei club) è di 1,2 miliardi a fronte della concessione del diritto di superficie per 90 anni da parte del Comune. Vi è, però, il nodo volumetrie: Inter e Milan vogliono raddoppiare gli spazi.

TEMPISTICHE. Il Comune ha 4 mesi di tempo per le prime valutazioni. Poi si aprirà il secondo step che prevede la Vas, ovvero la Valutazione ambientale strategica secondo la direttiva europea.

IL VECCHIO MEAZZA. Si va verso la demolizione, mantenendo la porzione storica dell'impianto. Il sindaco Giuseppe Sala ha però ribadito che «non sarà abbattuto fino al 2026, perché ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi». È nato il comitato No demolizione San Siro promosso dal centrodestra, con il Municipio 7, un gruppo di milanesi nostalgici e rappresentanti del centrosinistra. Puntano a raccogliere firme per indire un referendum popolare.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

