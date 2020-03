Simona Romanò

Si sta a casa e si esce il meno possibile e solo per «comprovate esigenze». Palazzo Marino ai tempi dell'emergenza si è attrezzato per garantire i servizi ai cittadini ma senza farli uscire dalle mura domestiche. Da quelli dell'anagrafe a quelli dedicati agli over 65, che sono quelli che potenzialmente rischiano di più dal contagio da covid 19. Ci si affida dunque al web. Si fa il possibile anche se a qualcosa si deve rinunciare. I certificati, per esempio, si possono scaricare dalla posta elettronica, perfino i giorni festivi. E si pensa anche ai più deboli e agli emarginati come i senzatetto: rimangono aperti i dormitori comunali, che però prevedono lo screening sanitario prima di ogni nuovo accesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

