Simona Romanò

Si parte. Da oggi la campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia cambia Aria. Accantonato il portale della discordia, dalle 8 è attivo il portale di Poste Italiane per prenotare l'iniezione: i primi a potersi iscrivere sono gli anziani tra 75 e 79. Riceveranno l'appuntamento dal 12 aprile in poi, data di avvio della vaccinazione di massa.

VACCINAZIONE DI MASSA Secondo Guido Bertolaso tutti i lombardi saranno vaccinati entro l'8 luglio con la prima dose, under 49 compresi. Ma solo se ci saranno i «milioni di vaccini previsti per la Lombardia», ha spiegato. Invece «se le fiale dovessero invece subire dei ritardi, si andrà al 20 ottobre, con la prima dose ai cittadini di ogni età». Insomma, cautela.

PORTALE POSTE Bisogna accedere al sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it con a portata di mano la tessera sanitaria, il codice fiscale e il telefono cellulare: il sistema richiederà il cap per individuare il centro più vicino; l'utente avrà l'opportunità di scegliere fra più date libere e più hub disponibili. Quindi, sarà rilasciata una ricevuta con tutte le indicazione dell'appuntamento vaccinale. «La prenotazione sarà diretta, immediata, e non ci sarà la pre-adesione come invece è avvenuto finora», ha spiegato Mirko Mischiatti di Poste Italiane. Oltre al portale, si può prenotarsi tramite il numero verde 800 894 545, oppure in uno dei mille Postamat fuori dagli uffici postali o facendosi aiutare da uno dei postini lombardi, che utlizzeranno il palmare di servizio per stampare la ricevuta.

FASCE D'ETA' La Regione Lombardia ha confermato che gli over 80 saranno tutti immunizzati entro l'11 aprile; gli anziani dai 75 ai 79 anni (449.862 persone) entro il 26 aprile; i 70-74enni (546.312) potranno prenotarsi dal 15 aprile per essere vaccinati entro il 12 maggio; la platea dai 60 ai 69 anni di 1.189.119 cittadini si iscriveranno dal 22 aprile per l'immunizzazione entro 9 giugno; si proseguirà con i 50-59enni (1.592.070): iscrizione dal 15 maggio, inoculazione per il 16 luglio; infine, gli under 49 (4.073.278): si prenoteranno dal 13 giugno, ma la data di fine vaccinazione varia in base all'arrivo del farmaco: dal 18 luglio per allungarsi fino al 20 ottobre.

HUB Saranno ridotti 76 a regime i centri vaccinali massivi in Lombardia, ben distribuiti su tutto il territorio. Si apriranno a mano a mano che la campagna entrerà nel vivo: «A inizio di maggio, quando ci sono state assicurate forniture superiori, arriveremo a oltre 144mila somministrazioni al giorno», ha illustrato Guido Bertolaso.

Ogni centro (8-20) avrà almeno otto postazioni, ognuna della quali potrà iniettare la dose a 12 persone ogni ora. Quindi, 96 in una giornata.

Venerdì 2 Aprile 2021

