Si fermano le quattro linee del metrò, i tram, i bus e i treni. Oggi il trasporto pubblico locale è paralizzato e sarà una giornata davvero nera per i viaggiatori. Lo sciopero indetto dai sindacati confederali durerà quattro ore: i dipendenti Atm incrociano le braccia dalle 8,45 alle 12,45 con le corse seriamente a rischio perché è prevista un'adesione massiccia. I disagi coinvolgeranno anche coloro che usano i treni, dato che Trenord ha confermato che lo sciopero, dalle 9 alle 13, coinvolgerà (solo) i dipendenti di Ferrovienord. In caso di cancellazione di convogli ci saranno degli autobus sostitutivi a Cadorna. Difficoltà anche per i collegamenti tra Milano e l'aeroporto di Malpensa. «A motivare la rabbia dei sindacati - spiegano in una nota Cgil, Cisl e Uil - sono le preoccupazioni per il taglio ai finanziamenti destinati al trasporto pubblico. Il congelamento delle risorse nazionali potrebbe, infatti, portare alla diminuzione di 52 milioni per la Lombardia». Per avere risposte sul futuro era stato richiesto un incontro al Pirellone, che però, stando alle sigle, «non sarebbe mai avvenuto». La rabbia è dunque sfociata nello sciopero. Che giunge in concomitanza con la delibera discussa dal consiglio comunale che, tra agevolazioni e cambi di tariffe, prevede l'aumento del biglietto giornaliero Atm da 1,50 a 2 euro dal 15 luglio. «Alla faccia del buon servizio promesso ai milanesi», ha tuonato il centrodestra.

Intanto, procedono i lavori dell'aula con l'ok a due facilitazioni: entro il 2020 sarà introdotta una formula di abbonamento pluriennale scontata del 10 per cento (l'annuale costa 330 euro) per i cittadini chi si impegnano a sottoscriverlo almeno per 24 mensilità. E via libera all'oyster card, ovvero una tessera prepagata ricaricabile per viaggiare sui mezzi pubblici che permette a chi la utilizza di usufruire della tariffa più vantaggiosa, calcolata in automatico dal sistema Atm.

