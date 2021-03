Simona Romanò

Si fermano fino a giovedì le vaccinazioni anti-Covid alle forze dell'ordine e al personale scolastico lombardo, ai quali spetta il siero AstraZeneca sosteso dal governo. Tra oggi e giovedì saranno in tutto rinviati 33.500 appuntamenti già fissati. È la conseguenza che Regione Lombardia dice essere «inevitabile», dopo la decisione di Aifa (Agenzia italiana del farmaco) di bloccare in tutta Italia la somministrazione del vaccino anglo-svedese «in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema» fra due giorni.

«Abbiamo sospeso con assoluta tempestività l'uso di AstraZeneca in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti», ha dichiarato ieri pomeriggio l'assessora regionale al Welfare Letizia Moratti. Appena è giunta la notizia da Roma, poco dopo le 16, i centri vaccinali - tra cui il Museo della scienza, la Fabbrica del Vapore, la Multimedica di Sesto San Giovanni e lo stesso Drive Through presentato ieri al Parco di Trenno - hanno rimandato a casa gli insegnanti e i poliziotti. E gli infermieri hanno portato via le fiale, perché inutilizzabili fino a contrordine, che potrebbe arrivare giovedì.

Dalla Regione non nascondono «la preoccupazione per l'impatto psicologico», perché proprio su AstraZeneca il Pirellone ha puntato per la vaccinazione di massa di 6,6 lombardi. In futuro, si temono defezioni. Tra le giacenze in casa - al 10 marzo erano 243mila - e i nuovi arrivi previsti nei prossimi giorni, sono 350mila le dosi destinate alla Lombardia a marzo. E finora sono stati vaccinati 43.412 operatori del mondo della scuola, fra professori, bidelli, personale di segretarie, a fronte di 217.862 adesioni. Il Pirellone intanto assicura che le inoculazioni con Pfizer e Moderna proseguono regolarmente per gli over 80. Per i soggetti fragili, invece, le prime punture di Pfizer sono state effettuate ieri all'ospedale di Varese a degenti ricoverati in alcuni reparti, come di oncologia o dialisi. In settimana saranno coinvolti altri nosocomi.

