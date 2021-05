Simona Romanò

Si chiamerà Supersalone l'attesa edizione 2021 del Salone del Mobile milanese. In versione light e molto digitale. Nuovo nome, nuovo logo e nuovo format per l'evento di richiamo Internazionale, simbolo del design italiano, curato quest'anno, segnato ancora dalla pandemia, dall'archistar Stefano Boeri. Dopo aver rischiato di essere cancellato di nuovo (nel 2020 il Saone era stato annullato causa Covid), si presenta in versione super.

NOVITÀ. Dal 5 al 10 settembre a Fiera Milano Rho, sarà aperto tutti i giorni non solo agli operatori ma anche al grande pubblico. La versione «light» del Salone prevede diverse iniziative in tutta la città, sul modello Expo 2015: tra le location, la Triennale, la Scala e il nuovo Adi Design Museum; e collegamenti virtuali da tutto il mondo. Il Supersalone sarà preceduto dal clic di apertura della nuova piattaforma online che debutterà il 30 giugno: una grande vetrina digitale a disposizione prima, durante e dopo la kermesse che permetterà di visionare i prodotti in esposizione e prenotarli per l'acquisto.

RILANCIO. Il Supersalone è un segnale di ritorno alla normalità, coerentemente con il piano di rilancio dell'economia, dopo oltre un anno di emergenza sanitaria. Per Milano, per la Lombardia - la Regione dove il virus ha colpito più duramente - e per il Paese è il simbolo della ripartenza. «Sarà un evento speciale, prima della sessantesima edizione del 2022», ha spiegato ieri Boeri, alla presentazione ufficiale del Supersalone. «Sarà uno dei primi grandi eventi pubblici di folla che si faranno dopo la pandemia non solo in Italia ma nel mondo - ha aggiunto l'archistar - Metterà in scena le innovazioni ma anche i prodotti di catalogo e lo farà permettendo ai visitatori di acquistarli online». Al momento non è ancora precisato quanti padiglioni di Rho Fiera verranno occupati dalla manifestazione: «Stiamo ragionando su 6-7 padiglioni - ha precisato Boeri - poi dipenderà dalla risposta delle aziende. Noi siamo contenti e ottimisti. Oltre alle aziende ci saranno anche le scuole internazionali di design».

ENTUSIASMO MILANO. L'euforia è bipartisan: «È importantissimo dire ora a tutto il mondo che non abbiamo perso le nostre qualità. E tra queste l'artigianalità e il design sono tra le cifre stilistiche di Milano», afferma il sindaco Giuseppe Sala. «Sono felice che il Salone del Mobile possa avere spazio anche in questo anno, difficile, ma sicuramente di rilancio per Milano e il Paese intero», aggiunge il governatore, Attilio Fontana.

GOVERNO. L'appoggio arriva anche dal governo. «Il Supersalone rappresenta l'Italia che non si arrende, che si rimette in gioco», ha commentato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri alla presentazione della kermesse.

