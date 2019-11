Simona Romanò

Si apre la trattativa a squadre fra Comune, Inter e Milan per costruire il Meazza bis. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Sala: «Venerdì la giunta metterà in campo un team di tecnico-politico per discutere con le squadre, perché il tema non è tanto l'interesse pubblico, che è stato già dichiarato dal consiglio comunale, ma è trovare le formule».

La partita per trovare un compromesso è molto delicata, ma tutti sono disponibili. L'aula ha dato il sì al mega-progetto ma è un ok condizionato a 16 paletti da non sottovalutare. È questa l'opinione di Sala: «Bisogna mettersi al lavoro per capire quanto si possa trovare un accordo tra le esigenze di Milan e Inter e i nostri paletti». Poi, la precisazione sul nodo delle volumetrie, visto che le squadre vogliono raddoppiare gli spazi finora concessi. Su ciò il sindaco ha le idee chiare, pur aprendo al dialogo: «È evidente che le volumetrie richieste non sono state ritenute gestibili, sono eccessive quindi da questo punto di vista si tratta di discutere.

Che ci sia un interesse a proseguire l'operazione è ovvio, ma è impossibile a queste condizioni». A replicare è il presidente del Milan Paolo Scaroni, forse un po' deluso dalla presa di posizione di Palazzo Marino: «Mi sarei aspettato un po' più di entusiasmo». Comunque assicura che «i vertici dei club si muoveranno per trovare un punto di incontro». Quindi, sottolinea che bisogna fare in fretta: «Abbiamo urgenza spiega - di dotare Milan e Inter di uno stadio per tornare competitive. Serve partire subito». Le idee devono essere chiare fra meno di un mese.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

