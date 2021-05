Simona Romanò

Si allarga l'isola pedonale dei Navigli con lo stop serale alle auto di via Ascanio Sforza. Uno stop definitivo e non più solo estivo lungo la strada della movida che costeggia il Naviglio Pavese. È questione di settimane e poi, prima dell'estate, sarà creata una Zona a traffico limitato rafforzata, tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del mattino, che coinvolgerà oltre a via Sforza, anche le vie Scoglio di Quarto, Bettinelli, Lagrange. A differenza del Naviglio Grande non ci saranno i pilomat, ma due telecamere: in via Scoglio e in via Pavia. La Ztl nascerà all'interno di un'ampia Zona 30, che cambierà la viabilità nel complesso.

SVOLTA. È un progetto di cui si parla da un decennio e che si sta concretizzando, anche per il pressing di bar e ristoranti dopo il primo lockdown, quando sono piovute le richieste di nuovi dehors per accogliere i clienti all'aria aperta, rispettando le norme anti-contagio. «Una zona più vivibile, privilegiando la fruizione pedonale, vocazione naturale dei Navigli», spiegano gli assessori Marco Granelli (Mobilità) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica).

TRAFFICO SLOW. Ztl e divieto di sosta (eccetto per i residenti) nel tratto di via Sforza tra Scoglio di Quarto e Conchetta; e chi potrà entrare nella nuova isola dovrà rispettare il limite di 15 chilometri all'ora. Idem nelle vie Bettinelli e Lagrange. ZONA 30. Contestualmente è prevista una mega Zona 30 in tutto il quartiere attorno a corso San Gottardo, delimitata da Ascanio Sforza, viale Gorizia, viale Tibaldi (escluso), via Castelbarco e via Col di lana (entrambe escluse), via Teuliè (esclusa la corsia preferenziale dei tram).

CONFRONTO APERTO. Scoppia la polemica, perché la rivoluzione viabilistica non convince tutti. Il Municipio 5, dal canto suo, ha espresso parere negativo lo scorso 29 aprile, comunque non vincolante per il Comune; i commercianti sono soddisfatti, mentre i residenti sono divisi fra favorevoli e contrari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA