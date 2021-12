Simona Romanò

Scatta oggi la nuova stretta anti-Covid, con il debutto del super green pass (senza il quale sono vietati mezzi pubblici, ristoranti al chiuso, stadi, teatri). Il piano del prefetto Renato Saccone punta su «controlli preventivi per evitare situazioni di rischio contagio», ma comunque «serrati» per contenere la nuova ondata e salvare il Natale: i vigili, coordinati dalla Finanza, si occupano di bar, locali delle movida, teatri, stadi; polizia e carabinieri dei viaggiatori dei mezzi. Le multe sono salate si va dai 400 ai mille euro.

TRASPORTI PUBBLICI Saranno almeno cinquanta ogni giorno a Milano città (circa un centinaio nel Milanese) le squadre miste che, formate da forze dell'ordine, personale Atm e Trenord, effettueranno le verifiche a campione e non di massa sui mezzi di trasporto prima che i passeggeri salgano, per non compromettere la fluidità del servizio. Non sono esclusi anche i controlli all'uscita di alcune stazioni e capolinea, dopo il viaggio in metrò o sui bus. E in questo caso, i trasgressori delle nuove regole saranno multati.

RISTORANTI E MOVIDA L'appello del prefetto è ai gestori: «Fate voi per primi i controllori per il bene della vostra attività e della comunità». Sono comunque incentivate «le verifiche sul territorio, già abitualmente previste» nei luoghi dello struscio e della vita notturna. Ghisa e finanzieri, oltre al rispetto delle norme sanitarie o degli scontrini, verificano il super green pass, qualora sia necessario. Più polizia nei luoghi di ritrovo all'aperto, come i mercatini di Natale, dove c'è l'obbligo di mascherina e green pass base.

CONTAGI La Lombardia teme la zona gialla. Il tasso di positività, ieri, era stabile, ma alto, al 2,1%: 2.628 nuovi positivi (sabato 2.990) su 121.463 tamponi. Di questi, 757 a Milano città. Aumentano ancora i ricoveri: + 3 in terapia intensiva (124 pazienti) e + 31 negli altri reparti (955). Otto i decessi (sabato 19).

