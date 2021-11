Simona Romanò

Ritorna dopo due anni di stop, causa Covid, il mercatino di Natale di piazza Duomo, un tradizionale appuntamento a cui i milanesi sono molto affezionati. Che si potrà svolgere con serenità e ordine anche grazie all'ordinanza di questore e prefetto che rende off limits l'area intorno al Duomo a tutte le manifestazioni di piazza, in primis quelle No green pass che stanno tenendo banco da 17 sabati consecutivi. Il mercatino aprirà il 26 novembre con 65 baite in legno che ospiteranno le attività commerciali, aperte tutti i giorni dalle 9 alle 21, fino al 6 gennaio 2022. Un altro segnale di un lento ritorno alla semi-normalità. Tuttavia, sarà un mercatino sì vax, perché il virus costringe ancora alle precauzioni necessarie a tutela della salute, quindi, ci saranno alcune restrizioni.

ORGANIZZAZIONE. La giunta milanese, lo scorso 5 novembre, ha fissato le linee guida: «il soggetto organizzatore verserà 200mila euro nelle casse della Veneranda Fabbrica del Duomo», da sempre impegnata nel restauro della cattedrale. «E la tassa di occupazione del suolo pubblico sarà dimezzata», visto l'emergenza Covid che ha schiacciato il mondo del commercio.

PROVVEDIMENTI SANITARI. Come già accaduto per altre sagre, sarà obbligatorio indossare la mascherina anche se all'aperto, visto la possibilità di assembramenti. E non si esclude un monitoraggio del numero delle persone presenti.

DISPOSITIVO SALVA-NATALE. Il prefetto Saccone e il questore Petronzi hanno deciso che «da venerdì 12 novembre, nei giorni prefestivi e festivi, nonché in tutte le giornate tra il 25 novembre e il 9 gennaio, l'area di piazza Duomo, comprensiva di corso Vittorio Emanuele, è riservata alle manifestazioni religiose, civili, culturali, commerciali e di intrattenimento programmate o patrocinate dal Comune». «Nell'area saranno allestite installazioni e strutture mercatali, dunque, sono oggettivamente impossibili concomitanti manifestazioni per evidenti ragioni di sicurezza, in particolare sotto il profilo sanitario». Tradotto: niente cortei No vax, almeno fino al prossimo anno, sotto le guglie del Duomo.

