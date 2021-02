Simona Romanò

Riprendono (dopo mesi di stop) i lavori per il prolungamento della linea 1 della metropolitana, che s'allunga da Sesto San Giovanni a Monza. «Per la fine del 2023 o al più tardi per i primi mesi del 2024 la Rossa trasporterà i passeggeri fino a Monza», ha dichiarato ieri l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, durante un sopralluogo al cantiere di via Monte Nero a Sesto San Giovanni.

A breve sarà convocato un tavolo tecnico che metta insieme tutti gli attori in gioco, fra cui l'amministrazione di Sesto e quella di Cinisello. Si tratta di un'opera, attesa dai pendolari che provengono dall'hinterland, da 160 milioni di euro: in tutto 10,8 chilometri di tracciato da Sesto Fs a Bettola Monza, con la stazione intermedia di Restellone nella zona nord di Sesto. La tratta si sarebbe addirittura dovuta inaugurare in tempo per Expo 2015: i lavori infiniti, partiti ormai dieci anni fa, sono però incappati in un continuo susseguirsi di inciampi. «Abbiamo avuto un problema di falda, di inquinamento e il fallimento dell'impresa a cui precedentemente era stato affidato il cantiere ha giustificato Granelli - Adesso abbiamo un'impresa seria che sta lavorando e ha tenuto i tempi previsti e questo ci facilita». La quadratura del cerchio è stata trovata e gli operai sono ripartiti, almeno per ora. All'orizzonte, però, c'è un'altra piccola diatriba sul nome della infrastruttura. «Tra le nostre istanze - ha annunciato il primo cittadino di Cinisello Domenico Ghilardi - anche quella del cambio di denominazione della fermata, che deve diventare Cinisello-Monza, per identificare questo luogo in modo più appropriato». «Perché Cinisello Balsamo è un luogo strategico per tutta l'area metropolitana e - ha concluso - lo diventerà ancor di più con l'arrivo delle due linee della metropolitana». La discussione sul nome si spera sia facilmente risolvibile. Intanto, Granelli detta i tempi anche dell'allungamento della linea lilla fino a Monza: «Per l'apertura al pubblico si parla del 2029».

