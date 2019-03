Simona Romanò

Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento per le dipendenze dell'Asst Santi Paolo e Carlo, c'è un boom di consumo di eroina?

«In realtà non è mai uscita di moda. Però ora siamo a rischio di una nuova epidemia, come negli Anni 80, ma con una differenza sostanziale: prima l'eroina era una piaga che colpiva una fetta di soggetti problematici, ora un ragazzo normalissimo, con la paghetta data dai genitori può avvicinarsi alle sostanze, perché sono a portata di mano».

Eroina a prezzi stracciati?

«Una dose a 10-15 euro, micro dosi a 5 euro o meno, fumata e non iniettata. La modalità di consumo meno cruenta, oltre ai costi low cost, la rende più appetibile. Ma non meno pericolosa, perché provoca dipendenza in breve tempo. Il pericolo è una nuova emergenza, perché il problema è a livello sociale».

Ovvero?

«È drammatico il tentativo della società di far passare il messaggio che sballare sia accettabile a scopo ricreativo. La droga non è uno strumento per divertirsi».

