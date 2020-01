Simona Romanò

Quattro salti sui gonfiabili per toccare nuvole e stelle.

Un mondo di acrobazie con i maxi scivoli, materassi, saltarelli per saltare, scivolare e divertirsi.

È la quarta edizione di Bimbo Day, il parco giochi gonfiabile più grande d'Italia ospitato in quattro padiglioni fieristici, ospitato a Novegro. Oltre cento strutture, sorprendenti, alcune presentate in anteprima assoluta, sono a disposizione di bambini e ragazzini, accompagnati dai genitori. Nessuno si potrà annoiare durante la due giorni di spettacolo in uno spazio di 13mila metri quadrati (con l'area per i bimbi 3-6 anni; 7-12 anni e adulti) dove sono stati allestiti gonfiabili di tutti i tipi, in altezza e dimensioni. Scivoli mini e maxi, il castello morbidoso, rampe dove rotolare, muri morbidi da scalare, gigantesche piscine, materassoni su cui lanciarsi. L'attrazione clou è di certo lo strabiliante POPZgame lungo 70 metri: è la novità ispirata alla trasmissione Ninja Warrior dove i concorrenti (almeno 12 anni) si sfidano in attività fisiche sempre più difficili. L'ebrezza di una vera prova di coraggio, abilità e forza. I piccoli partecipanti devono superare l'arduo percorso e magari gareggiare anche contro la mamma e il papà.

riproduzione riservata ®

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA