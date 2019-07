Simona Romanò

Quartieri con il divieto d'accesso ai cittadini indesiderati perché hanno precedenti oppure adottano comportamenti molesti che mettono a rischio la sicurezza e influiscono sulla quiete.

La giunta Sala ha delineato la nuova mappa con le zone soggette al Daspo urbano, ovvero lo strumento per garantire l'ordine pubblico introdotto dal decreto Minniti nel 2017 e ora potenziato da Salvini, che lo autorizza anche nei quartieri a rischio. Le sanzioni previste insieme all'ordine di allontanamento vanno da 100 a 300 euro, mentre per la violazione dell'ordine di allontanamento si aggiungono da 200 a 600 euro. Dopo la delibera di Giunta (contenente l'elenco delle aree), la palla passa al consiglio comunale dove il documento, che ritocca il regolamento di polizia urbana, approderà per l'ok definitivo. Si prevede dopo l'estate.

Le aree individuate sono quelle adiacenti (fino a 100 metri) a tutti l scuole, gli istituti universitari e di ricerca; gli spazi verdi, quelli destinate a fiere, mercati spettacoli; oppure adiacenti ai presidi sanitari, agli ospedali, ai complessi monumentali. E poi sono state individuate zone specifiche: il quartiere che si snoda da Porta Venezia a corso Buenos Aires; l'ex Porto di Mare, via San Dionigi, via Fabio Massimo, via Sant'Arialdo; lo stadio Meazza; i poli della movida dei Navigli, Darsena, Ticinese, Conca del Naviglio, corso Sempione - Arco della Pace, corso Garibaldi-corso Como. E ancora: piazza Gae Aulenti, gli Ospedali San Paolo, San Carlo, Niguarda, la zona antistante la Caserma Perrucchetti. Aree diversissime fra loro, ma tutte altamente problematiche: dalla movida sregolata alle piazze dello spaccio. Lo scopo è quello di contrastare comportamenti molesti, spesso da parte di venditori abusivi e persone che compiono atti contrari alla pubblica decenza o in stato di ubriachezza, parcheggiatori abusivi, accattoni.

L'approvazione in consiglio comunale non sarà però una passeggiata, perché l'avvicinamento alla proposta salviniana non piace a una parte della maggioranza.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

