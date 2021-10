Simona Romanò

Promettevano investimenti facili, dalla sottoscrizione di polizze assicurative alle operazioni di trading online, con il miraggio di grandi guadagni in poco tempo. In realtà, si trattava di un truffa ben architettata, perché i soldi degli investitori, dopo una serie di complicati passaggi tra l'Italia, le Bermuda, il Liechtenstein, la Svizzera e Malta, tornavano in Italia a una società quotata in Borsa, e direttamente nelle tasche degli organizzatori della frode. È quanto ha scoperto Nucleo di polizia economico finanziaria della Finanza di Milano, che ha ricostruito l'articolato sistema: undici le persone indagate, residenti in Svizzera, Lombardia, Roma e in provincia di Pesaro, alle quali sono stati sequestrati preventivamente (prima che potessero sparire) 21.017.499 euro. La banda ha raggirato professionisti e imprenditori: in tutto 1500 persone. I truffatori si presentavano come broker assicurativi che si appoggiavano a una fiduciaria con sede a Milano e spingevano i clienti a investire i propri risparmi in affari inesistenti. «Bisogna fare attenzione ai guadagni facili con il trading on line», ha ammonito il procuratore aggiunto Eugenio Fusco che, insieme al pm Luigi Furno, ha ricostruito la maxi frode. «In questi casi di investimenti in fondi chiusi va prestata la massima cautela».

L'associazione a delinquere era «radicata in parte in Italia e in parte all'estero» e gli indagati avrebbero commesso, secondo i pm milanesi, «una pluralità di reati di truffa aggravata e autoriciclaggio», oltre all'esercizio abusivo di attività finanziaria, con «condotte truffaldine di rilevanti dimensioni».



