Prima le botte, poi il furto dell'arma e gli spari. Sono stati individuati due dei componenti del branco che, la notte tra venerdì e sabato, intorno all'1,45, hanno aggredito, in via Fra Pacioli angolo Coni Zugna, zona Darsena, un vigile in borghese. Una violenta colluttazione durante la quale dalla pistola d'ordinanza del vigile è partito un colpo, che per fortuna non ha colpito nessuno. «Al momento fa sapere la polizia locale sappiamo che tra gli aggressori ci sono maggiorenni in trasferta a Milano, provenienti da fuori Regione, almeno uno di Bolzano, e sembra fossero skater», motivo per cui nel video-denuncia, che ha fatto il giro del web, si sente parlare tedesco. La Locale «sta acquisendo tutte le prove e ogni ulteriore elemento per arrivare all'identificazione di tutto il gruppo».

Una notte di follia ricostruita proprio dai ghisa: una pattuglia con due vigili in borghese era in «un servizio di controllo, perché erano stato segnalato atti vandalici nella zona». Uno dei due agenti, 61 anni e 30 di servizio, «mente osservava un gruppo di ragazzi, viene da questi accerchiato». Lui si qualifica e, «sempre circondato, esplode un colpo in aria per allontanarli». Poi, prova a risalire in macchina, ma è aggredito dai giovani «forse sotto l'effetto di droga e alcol». E durante la colluttazione gli sottraggono l'arma: «Guardate che è carica, deficienti», urla. Ma è già partito accidentalmente un secondo colpo che non ferisce nessuno. Solo allora gli aggressori scappano e gettano la pistola semiautomatica sotto una macchina in sosta. Il secondo agente, nel frattempo, ha allertato la Centrale operativa. E il collega picchiato è portato in ospedale.



